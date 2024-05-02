'Не нужно их переоценивать': израильский военный эксперт объяснил, чего ожидать Украине от сделок безопасности. Видео

Соглашения безопасности со странами-партнерами, над которыми сейчас работает Украина, не стоит переоценивать. Они способны дать нашему государству военно-стратегический и моральный запас крепости, однако это не коммерческие контракты, нарушения которых введут санкции для нарушителя.

Одна из сторон сможет в любой момент отказаться от такого сотрудничества. Об этом в новом выпуске программы Oboz.Talk рассказал израильский военный эксперт Давид Шарп.

Он отметил, что специально указал на отрицательную сторону, чтобы о ней не забывали. По словам специалиста, подобное развитие событий возможно, например, после смены власти во время выборов. Какую-то из стран-партнеров может возглавить человек, который сочтет нецелесообразным подобное сотрудничество с Украиной.

Это, по словам Шарпа, одна из причин, почему нашему государству следует развивать собственный ВПК и армию.

"Впрочем, несмотря на все выше сказанное, это повод для оптимизма – такие договора. Они показывают, что страны готовы демонстрировать среднесрочную и долгосрочную поддержку Украины", – отметил эксперт.

По его словам, в большинстве случаев партнеры придерживаются своих обещаний, а потому в Украине появляется еще и возможность планировать развитие своих военных сил.

"Одно дело, когда ты живешь, что называется, со дня на день, из месяца на месяц, а другое – когда ты можешь оценить, что в течение трех лет я получаю столько-то того и того. Это позволяет строить военные силы более или менее оптимальным способом, без долгосрочности и среднесрочности сегодня никуда", – отметил Шарп.

Он также прокомментировал отражение иранской атаки на Израиль, в котором участвовали США.

"Что важно в отношениях Израиля и США? Важно обязательство Штатов в долгосрочной помощи, причем когда очерчены эти рамки. Это то, к чему должна стремиться Украина", – считает Шарп.

Напомним, что, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, эта страна является крупнейшим кумулятивным получателем внешней помощи США. До февраля 2022 г. Штаты предоставили Израилю 150 миллиардов долларов США (без учета инфляции) двусторонней помощи.

Помощь носит стабильный характер и оказывается ежегодно. В 1999 году правительство США подписало Меморандум о взаимопонимании, согласно которому оно обязалось предоставлять Израилю по меньшей мере 2,67 миллиарда долларов США военной помощи ежегодно в течение следующих десяти лет. В 2009 году ежегодная сумма была увеличена до 3 миллиардов долларов США, а в 2019 году сумма была вновь увеличена, и теперь она составляет минимум 3,8 миллиарда долларов США, которые США обязуются предоставлять Израилю ежегодно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 мая президент Зеленский сообщил, что Украина готовится к подписанию двусторонних сделок безопасности еще с семью государствами-партнерами, в том числе с Соединенными Штатами Америки. Соглашение с США, как ожидается, будет одним из самых сильных. Уже предыдущие тексты этих документов.

– 19 апреля в ОП сообщили, что Украина и Чехия начали переговоры по подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Речь идет о соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

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