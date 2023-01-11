"Не под контролем российской армии": в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Город до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины.

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Об этом в комментарии "Суспільному" заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый. Он посоветовал верить официальной информации Генштаба, а не российским фейкам.

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите", – сказал он.

Напомним, что вечером 10 января владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин распространил фейк о том, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Однако журналист Юрий Бутусов опроверг это, подчеркнув: окружения Сил обороны в этом районе нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска пытались окружить Соледар на Донетчине, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. В настоящее время штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, в основном это люди старше 50 лет.

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