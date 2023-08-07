Не растерялся и открыл огонь из пулемета: в Луганской области нацгвардеец сбил два вражеских дрона. Фото

Украинские военные не перестают удивлять своими достижениями. В Луганской области старший солдат Нацгвардии на псевдо "Хайтауэр" сбил два вражеских дрона.

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Об этом сообщили в МВД Украины. Солдат увидел, что к их с собратьями позициям приближаются вражеские БПЛА, и вовремя отреагировал на это (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Не растерявшись, парень открыл огонь из пулемета и сбил одного из них, еще до того как он подлетел и успел осуществить сброс закрепленной на нем гранаты", – рассказали в МВД.

Бойцы рассказали, что второй дрон также приблизился к их окопу, однако зацепился рядом.

"В нем было два боеприпаса типа ВОГ-25. Чтобы избежать лишних рисков разрыва боеприпасов, гвардиец быстро среагировал и, срезав их ножом, выбросил в сторону противника", – добавили в МВД.

Также в министерстве отметили, что в этот день у бойца был день рождения, но своим героическим поступком он сделал подарок всем своим собратьям, которые были рядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили очередной российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", вблизи Роботиного на Запорожье. Удар по вражескому объекту был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса.

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