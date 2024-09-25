'Не сказал ничего такого, чего не говорил раньше': президент Чехии объяснил свои слова об 'обмене территорий на мир'

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины относительно его замечания по поводу "реалистических сценариев" завершения войны, при которых Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями. Павел предупредил, что надежда на то, что война закончится однозначным успехом Украины, может оказаться очень опасной для всех.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября. Его цитирует чешское издание ČTK.

Петр Павел отметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил раньше", и напомнил, как на прошлогодней Мюнхенской конференции также "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

Чешский президент подчеркнул, что не стоит ожидать, что война завершится через несколько недель или месяцев однозначным успехом Украины. Такие надежды могут оказаться очень опасными для всех. Поэтому этот вопрос следует рассматривать в свете реальных возможностей.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичны относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", – отметил Павел.

"Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не победа", – добавил президент Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне в интервью The New York Times Павел сказал, что по "наиболее вероятному" сценарию окончания войны часть украинских территорий может остаться под российской оккупацией. По его мнению, такая ситуация может быть временной, однако это не означает, что оккупация не продлится годами.

Ранее Петр Павел сказал, что справедливый мир, который означал бы восстановление Украиной контроля над всеми захваченными Россией территориями и возмещение ущерба от войны, является "скорее иллюзией".

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