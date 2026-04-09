Не смог сидеть дома после гибели брата: 19-летний защитник взял в плен трех оккупантов. Фото

19-летний украинский военный с позывным "Малый" во время боя взял в плен трех российских оккупантов. Защитник ушел на фронт после гибели своего двоюродного брата и уже успел проявить себя во время штурмовых действий.

История бойца стала известной после его рассказа о бое и ранениях. Ее обнародовала 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, в которой и служит наш защитник.

Весной 2025 года "Малый" подписал контракт "18–24", объясняя свое решение тем, что не смог оставаться дома после потери близкого человека на войне.

Во время одного из боевых заданий подразделение получило приказ зайти в блиндаж, который считался пустым. Однако, приблизившись к позиции, боец заметил признаки присутствия противника – оставленный автомат и снаряжение рядом с входом.

Зайдя внутрь, он обнаружил российских военных, которые прятались в отдаленном помещении. В этот момент его собратья отошли назад, и "Малый" фактически остался один перед противником.

По словам военного, он действовал на адреналине и решил давить на врага психологически. Вместе с другим бойцом, который подошел на помощь, они начали убеждать оккупантов сдаться, угрожая применением термобарического оружия, которого на самом деле не было.

"Был приказ зайти в блиндаж. Он должен был быть пустым. Подхожу ближе, вижу, рядом с блиндажем висит чей-то автомат, броник валяется. Залетел внутрь, русские забились в дальней комнате. Мои откатились, я остался один. На адреналине. Кричу пацанам по рации: "Принесите еще гранат!". Ко мне подбежал один боец, мы решили надавить на них психологически. Говорим: "Жить хотите? У вас семьи, дети. Выходите, потому что сейчас забросим термобар!". На то время термобара я даже в руках не держал", - рассказал он.

В результате трое российских военных вышли из укрытия и сдались. Их проверили и подготовили к передаче украинским подразделениям.

Вскоре после этого ситуация обострилась: над позицией появился российский беспилотник, который сбросил боеприпас. Боец успел отскочить, однако взрывом его ранило. Он получил серьезное повреждение ноги, но собратья смогли оказать помощь и остановить кровотечение.

После этого на позицию прибыли украинские разведчики, которые забрали пленных, а раненого бойца эвакуировали.

Сам военный говорит, что сейчас чувствует себя лучше и переосмыслил собственный опыт. После завершения контракта он планирует вернуться домой, жениться на любимой, но впоследствии снова намерен вернуться к службе, хотя уже не в пехоте.

