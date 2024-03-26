Не смогли найти 'советников': россияне на захваченных территориях Украины запустили подготовку работников оккупационных администраций – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях запустили программу подготовки работников "администраций". Враг решил пойти на такой шаг, ведь так и не смог найти достаточное количество "советников" для работы в незаконных учреждениях.

Первый набор на курс будет составлять 50 человек. Об этом сообщает Центра национального сопротивления.

Оккупанты хотят обучать "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Так называемые курсы захватчики будут проводить в российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В ЦНС выяснили, что будущих гауляйтеров будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на временно оккупированных территориях. Кроме того, они научатся обеспечивать работу органов "власти" в прифронтовой зоне и противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб.

Также представители национального сопротивления предупредили, что все выпускники программы станут законной целью для движения сопротивления и не смогут избежать наказания.

Напомним, на временно оккупированной части Запорожской области самоликвидировался советник главы Республики Тыва РФ. Николай Хван зачем-то приехал на оккупированную украинскую землю – и разбился на собственном автомобиле.

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию украинцев на временно оккупированных территориях. При чем в Луганской области враг заставляет людей получать так называемые паспорта России новыми методами.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях за отказ получать паспорт РФ. В частности, враг ограничил для таких людей доступ к медицинским услугам. Такая тенденция массово прослеживается в оккупированных населенных пунктах с начала 2024 года.

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