'Не способны к активным действиям': Трегубов рассказал, сколько оккупантов находятся в окружении в Купянске

В деблокированном Купянске Харьковской областиостаются около 20 российских солдат, которые не оказывают сопротивления. Активных действий они не проводят, поэтому украинские армейцы не будут их трогать.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он заявил, что они продолжают сидеть в подвале больницы, тогда как в начале было 50 солдат.

"Они не представляют непосредственной угрозы и не могут проводить активности. Пусть они там сидят и символизируют для россиян какой-то контроль над городом, а их военкоры рассказывают, что там у них брошенные ребята, которых невозможно освободить. Зачем рисковать жизнью, чтобы выковырять их из того подвала, когда рано или поздно они там сами "закончатся", — сказал Трегубов.

Что происходит в Купянске

Недавно в Купянске полк специального назначения "Скала" провел масштабную операцию по освобождению позиций. Бои продолжались несколько недель в плотной городской застройке – в многоэтажках, подвалах и на промышленных объектах, в результате чего украинские военные уничтожили десятки вражеских опорных пунктов и заставили оккупантов отступить.

А также неподалеку от города украинские десантники сорвали попытку россиян заминировать местность вблизи села Загрызово. Вражеский отряд был уничтожен в ближнем стрелковом бою.

Напомним, спецназовцы полиции Харьковской области эвакуировали из Купянска шестерых гражданских. С помощью дронов они смогли вывести шесть человек из опасной зоны, где продолжаются боевые действия. Люди прошли более 20 километров пешком по заранее определенному маршруту, пока операторы беспилотников контролировали их движение с воздуха, а затем их вывезли на бронеавтомобиле.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия разворачивает на Купянском направлении части недавно реформированной 34 артиллерийской дивизии ВС РФ. Это происходит в рамках подготовки к новому наступлению и может указывать на то, что на каком-то из его этапов этот участок фронта будет для Москвы приоритетным.

