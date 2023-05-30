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"Не стоит драматизировать ситуацию": в Воздушных силах прокомментировали попадание по аэродрому на Хмельнитчине

София Закревская
War
1 минута
8,7 т.
'Не стоит драматизировать ситуацию': в Воздушных силах прокомментировали попадание по аэродрому на Хмельнитчине

В ночь на понедельник, 29 мая, войска РФ атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. В Воздушных силах призвали не драматизировать ситуацию.

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Об этом в эфире программы Радио Свобода "Свобода LIVE" 29 мая сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил попадание в пределах района аэродрома.

В то же время в Воздушных силах не стали комментировать, какая техника находилась на аэродроме, куда именно было попадание и раскрывать детали российской атаки, чтобы не помогать этим врагу.

"Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию", – добавил Игнат.

"Не стоит драматизировать ситуацию": в Воздушных силах прокомментировали попадание по аэродрому на Хмельнитчине

Отметим, что Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что 29 мая российские оккупационные войска ударили по нескольким объектам на территории Хмельницкой области, один из которых оказался военным. В результате атаки начались пожары, также были выведены из строя 5 летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 29 мая российские террористы запустили в сторону городов Украины 40 крылатых ракет, 35 ударных дронов и разведывательный БПЛА. Благодаря работе противовоздушной обороны 67 вражеских воздушных целей были обезврежены.

– Силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Львовщиной. Ее обломки упали на территории Золочевского района и разрушили деревянное здание, обошлось без жертв.

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