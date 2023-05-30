'Не стоит драматизировать ситуацию': в Воздушных силах прокомментировали попадание по аэродрому на Хмельнитчине

В ночь на понедельник, 29 мая, войска РФ атаковали военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. В Воздушных силах призвали не драматизировать ситуацию.

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Об этом в эфире программы Радио Свобода "Свобода LIVE" 29 мая сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подтвердил попадание в пределах района аэродрома.

В то же время в Воздушных силах не стали комментировать, какая техника находилась на аэродроме, куда именно было попадание и раскрывать детали российской атаки, чтобы не помогать этим врагу.

"Я хочу сказать, что боеспособность там будет восстановлена. Не стоит драматизировать ситуацию", – добавил Игнат.

Отметим, что Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что 29 мая российские оккупационные войска ударили по нескольким объектам на территории Хмельницкой области, один из которых оказался военным. В результате атаки начались пожары, также были выведены из строя 5 летательных аппаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 29 мая российские террористы запустили в сторону городов Украины 40 крылатых ракет, 35 ударных дронов и разведывательный БПЛА. Благодаря работе противовоздушной обороны 67 вражеских воздушных целей были обезврежены.

– Силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Львовщиной. Ее обломки упали на территории Золочевского района и разрушили деревянное здание, обошлось без жертв.

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