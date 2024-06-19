Не только иностранные наемники: в ВСУ рассказали, кто чаще всего из окупантов сдается в плен

Иностранные наемники государства-террориста добровольно сдаются в плен Вооруженным силам Украины в большом количестве. Но прежде всего сдаются недавно мобилизованные россияне и контрактники.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он также рассказал, что россияне даже молятся на камеры дронов, чтобы сдаться.

"Среди тех, кто уже был взят в плен и была озвучена информация, после того, как с ними отработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как "свежие" мобилизованные, так и контрактники", – сказал Волошин. Он добавил, что также речь идет о бывших осужденных.

Относительно представителей иностранных государств в армии окупантов, их среди кажущихся "также немало".

" Это и "Шторм Зет", и "Шторм В", и ЧВК "Вагнер". Разного рода подразделения представлены в Украине. И они попадают в плен", – рассказал Волошин.

Он добавил, что солдаты сами дают понять операторам беспилотников, что готовы сдаться.

" Поднимают перед нашими дронами табличку и читают молитву ради того, чтобы только попасть в плен. У них нет обратного пути, ведь если они вернутся, то их либо убьют свои же, либо снова отправят на штурм украинских посадок", – рассказал он. .

Как сообщал OBOZ.UA, под Волчанском украинские военные взяли в плен командира третьего взвода 83-й ОГШБр России Сергея Шакина, известного под позывным "Мясник". Он был ранен в ногу, но выжил, хотя его взвод был уничтожен. Теперь и он советует своим сдаваться.

Также в Волчанске ВСУ захватили в плен российского "штурмовика", который "отсидел" четыре раза. Он надеялся сократить очередной срок, а на фронте получил от командиров указание "подорваться" или "застрелиться".

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