'Не ведитесь на провокации': Лысак опроверг фейк о 'выходе' оккупантов на границу Днепропетровской области

Войска страны-оккупанта не вышли на границу с Днепропетровщиной. Это провокационная и ложная информация от россиян, на которую не надо "вестись".

Видео дня

Об этом написал глава ОВА Сергей Лысак. Таким образом чиновник опроверг фейк россиян о "выходе" оккупантов на границу Днепропетровской области.

"В сети распространяется информация, что мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это – ФЕЙК! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности", – добавил глава ОВА.

Лысак также отметил, что эта информация умышленно опубликована врагом, чтобы запугать жителей региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

"Не ведитесь на провокации. Доверяйте только официальным источникам, верьте в Силы обороны, поддерживайте их. Слава нашим Героям!" – резюмировал чиновник.

Напомним, что в среду, 21 мая, в Генштабе также опровергли фейк оккупантов о завершении боевых действий на территории РФ. Там отметили, что операции Вооруженных сил Украины в Курской и Белгородской областях продолжаются.

Кроме того, сообщалось, что в мессенджере Telegram обнаружили массовое создание фейковых аккаунтов выдающихся украинских политиков и общественных деятелей. В частности мошенники подделали страницы президента, его жены и главы Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая мошенническая схема: злоумышленники звонят людям, выдают себя за силовиков и обвиняют в государственной измене. По этой схеме уже пострадала пенсионерка из Тернополя, которая потеряла более 400 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!