Не возбудили дело против Содоля: начальник штаба 'Азова' подал в суд на ДБР

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал в суд жалобу на Госбюро расследований. Военного возмутило то, что до сих пор не возбудили отдельное дело против экскомандующего Объединенных сил Юрия Содоля.

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На своей странице в Telegram Богдан Кротевич сообщил, что 27 июня получил ответ от ДБР, где ему сообщили о том, что его заявление по поводу Юрия Содоля добавят к уже имеющемуся делу. Именно в ней косвенно рассматриваются действия командования ОСУВ "Хортица".

Военного такой ответ не устроил. Начштабу считает, что этим ведомство нарушает закон и называет такое поведение ведомства "преднамеренным бездействием". Также Кротевич отметил, что ДБР не вызвало его давать показания, хотя он и просил об этом в своем письме.

"Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу", – написал Кротевич.

Начштабу "Азова" отмечает, что, несмотря на то, что Содоля уволили, его "приспешники" сохранили должности и делают "все, чтобы прикрыть своего руководителя".

"Насколько мне известно, в морской пехоте неделю была "охота на ведьм", чтобы никто ничего плохого о "бывшем" не сказал", – отмечает он.

Военный уверяет, что к нему обратились командиры "разных бригад разных ведомств" с готовностью свидетельствовать против Содоля. В то же время Кротевич намекнул на угрозы в свой адрес.

"В последнее время мои близкие, знакомые и иногда даже незнакомые начали говорить, что мне стоит подумать о своей безопасности", – отметил он и призвал довести его дело до конца, если исчезнет "в ближайшие полгода, или кирпич на голову упадет или автомобиль взорвется ".

Следует отметить, что жалобу на ДБР начштаба "Азова" подал 4 июля. Ее рассмотрение было назначено на 19 августа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственное бюро расследований ответило начальнику штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдану Кротевичу после его заявления на генерал-лейтенанта Юрия Содоля, экс-командующего Объединенными силами. Защитник Украины признался, что ответ его не удовлетворил.

– 24 июня нашему изданию стало известно, что в ДБР поступило официальное заявление Кротевича. Содоля, предварительно, обвинили в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям значительной части территории Украины. Кроме того, попросили проверить чиновника на факт сотрудничества с врагом.

– Вечером того же дня Содоля уволили с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Его сменил бригадный генерал Андрей Гнатов.

– Богдан Кротевич (позывной "Тавр") попал в российский плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Его обменяли 21 сентября 2022 вместе с другими нашими защитниками.

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