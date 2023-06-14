'Не все атомщики подписали контракт с 'Росатомом': глава 'Энергоатома' рассказал о ситуации на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС сейчас находятся разные группы персонала, представители "Росатома", а также российские военные. Украинский персонал испытывает постоянное психологическое давление.

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Об этом рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "Униану". Он также сказал, при каких условиях можно сказать о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины.

"На станции есть разные группы персонала. Есть те, кто подписал контракты с "Росатомом". Они формально уже не являются нашими работниками", – объяснил ситуацию Котин.

Однако более тысячи атомщиков не подписали контракт с захватчиками, при этом продолжают работать на ЗАЭС, поскольку у оккупантов нет квалифицированного персонала.

"Есть персонал, которым мы очень гордимся. Это атомщики, которые не подписывают этот контракт – около 1200 человек. Они продолжают работать на станции, потому что у рашистов просто нет столь квалифицированного персонала", – сказал глава "Энергоатома".

Он отметил, что украинский персонал находится под постоянным психологическим давлением.

"Постоянно подвергаются пыткам. И они ждут, когда уже будут освобождены", – сказал Котин.

Также президент "Энергоатома" рассказал, когда украинская сторона сможет восстановить контроль над ЗАЭС.

"Мы надеемся на наши Вооруженные силы. И как только будет решен главный вопрос – победа Украины в этой войне, тогда мы вернем Запорожскую АЭС. Нас очень волнует вопрос, в каком состоянии она будет и как быстро удастся вернуть ее в строй", – прокомментировал Котин.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую АЭС по соображениям безопасности. Визит был запланирован на среду, 14 июня, но теперь состоится, когда станет "безопаснее". На ЗАЭС Гросси должен был проверить уровень воды в ставке-охладителе.

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