Не за мостом: идентифицировано место, где морские дроны MAGURA V5 поразили российский корабль 'Сергей Котов'

OSINT-аналитики идентифицировали точные координаты места, где 5 марта украинские морские дроны Magura "денацифицировали" патрульный корабль "Сергей Котов" ЧФ РФ. Ранее на некоторых картах место поражения обозначалось вблизи Керченского моста, однако теперь видно, что это не так.

Судя по картам, опубликованным в соцсети Х D. mojavensis, ближайшие к месту затопления населенные пункты Крыма – села Заветное и Яковенково. Отмечается, что судно пошло ко дну в 8 км от побережья временно оккупированного Крыма и около 25 км – от Крымского моста.

"Установлена геолокация места нападения на Сергея Котова. Расстояние по морскому пути от береговой линии Одесской области составляет около 620 км. Или примерно 580 км от острова Змеиный", – отмечают аналитики.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн долларов. Подробности уничтожения очередного вражеского судна раскрыли в ГУР.

Также в сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры сделки показали также в военной разведке Украины.

Между тем, российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что, несмотря на неоднократные атаки на "Сергея Котова" раньше, его, мол, так и не оснастили необходимыми средствами защиты, в частности от беспилотных аппаратов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным ГУР МОУ, в результате поражения патрульного корабля "Сергей Котов" ЧФ РФ было безвозвратно ликвидировано 7 оккупантов, находившихся на борту судна. Еще 6 членов экипажа получили ранения, а 52 россиянам удалось эвакуировать.

– По данным Telegram-канала "Досье Шпиона", в результате поражения "Сергея Котова" с двух сторон на корабле взорвалась артиллерийская установка АК-176. Кроме самого корабля, был уничтожен также бортовой вертолет Ка-29.

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