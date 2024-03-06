Потеря корабля 'Сергей Котов' подняла волну возмущения в РФ: в ISW рассказали о настроениях российских Z-блогеров

Уничтожение морскими дронами Главного управления разведки Министерства обороны Украины российского патрульного корабля "Сергей Котов" спровоцировало волну негодования в сообществе российских Z-блогеров. Так называемых "военкоров" и многочисленных пропагандистов вывело из себя отсутствие какой-либо реакции на очередную потерю Черноморского флота РФ со стороны российского командования.

Пропагандисты устроили истерику из-за того, что, несмотря на неоднократные атаки на "Сергия Котова" раньше, его, мол, так и не оснастили необходимыми средствами защиты, в частности от беспилотных аппаратов. На это этом обратили внимание в Институте изучения войны (ISW).

В ночь на 5 марта воины спецподразделения ГУР Group 13 пятью морскими дронами Магура V5 поразили российский корабль Сергей Котов в районе временно оккупированной Феодосии. Пробоины судно получило на обоих бортах и при попытке оккупантов оттащить его в порт – затонуло. Уничтожен также бортовой вертолет, а экипаж "Сергея Котова" понес потери погибшими и ранеными.

Эта новость очень порадовала украинцев. А вот у российских пропагандистов вызвала волну возмущения. Многочисленные "военкоры" и Z-блогеры принялись критиковать российское военное командование из-за отсутствия реакции на очередную потерю Черноморского флота РФ и возмущались бюрократической инертностью российского военного аппарата.

Так, российские военные блогеры утверждали, что атака на "Сергей Котов" 5 марта стала для него последней – но была далеко не первой. Они заявляли, что атаки морских дронов этот корабль переживал в июле, августе и сентябре 2023 года.

Однако, как подчеркнул один из связанных с Кремлем пропагандистов, из этого не было сделано никаких выводов. По его словам, этот корабль был недостаточно оборудован для защиты от таких атак. "Коллеги" пропагандиста из круга российских "военкоров" также выражали сомнения в том, что "Сергей Котов" вообще был оснащен системами защиты от морских беспилотников – несмотря на неоднократные атаки на него раньше.

Еще один известный в РФ "военкор" обвинил российское военное командование в отсутствии какой-либо реакции на затопление очередного военного корабля, в нежелании говорить правду российским военнослужащим и в хронической неспособности извлечь важные уроки из прошлого опыта для совершенствования армии РФ.

Еще один пропагандист высказал предположение, что российское командование должно внимательно прислушаться к уцелевшим членам экипажа "Сергея Котова", чтобы усовершенствовать и модернизировать военные корабли и оборонные методы. На что его "коллега" отреагировал критическим комментарием, суть которого сводилась к тому, что никаких выводов никто не сделает из-за "административной гильотины" российской военной бюрократии, препятствующей любой работе над ошибками и внедрению инноваций. Он вынес собственный вердикт: вместо того, чтобы учиться на ошибках, российские командиры предпочитают их скрывать.

Всплеск возмущения в российском сообществе "военных блогеров", подчеркнули аналитики ISW, стал проявлением давно накапливавшегося недовольства функционированием российского военного аппарата. В частности, супруга заключенного российскими властями экс-главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина Мирослава Регинская 5 марта опубликовала написанное ее мужем еще в 2018 году письмо, где террорист жаловался на некомпетентность российских командиров. За эту некомпетентность, по словам Гиркина, российская армия платит потерями в живой силе. Поэтому, уверен террорист, против таких командиров следует применять "репрессии сталинского уровня".

"Гиркин подчеркнул, что все эшелоны российского командования наполнены такими "отбросами", которые способствуют "тысячам больших и малых бед, в основе которых лежит некомпетентность, тупая безмерная жадность и пренебрежение к людям". Критика Гиркина в 2018 году по поводу неспособности и отсутствия желания российского командования исправить свои ошибки, усвоить полученные уроки и распространить их среди российской армии остается центральным компонентом российской критики российской военной машины в информационном пространстве почти через шесть лет спустя, в 2024-м", – резюмировали аналитики.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль "Сергей Котов". Его стоимость составляет около 65 млн долларов. Подробности уничтожения очередного вражеского судна раскрыли в ГУР.

Также в сети появилось видео, зафиксировавшее момент поражения российского корабля в Крыму. Кадры операции показали также в военной разведке Украины.

По данным ГУР, Россия хотела разместить на корабле "Сергей Котов" ЗРК. Этот корабль участвовал вместе с крейсером Москва в атаке на острове Змеиный. Он являлся достаточно ново разработкой государства-агрессора. На боевое дежурство корабли такого типа стали только после 2018 года.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, во время ночной атаки россияне успели провести частичную эвакуацию экипажа. На пристань прибыли около 10 машин скорой помощи. Позже в ГУР рассказали о по меньшей мере шести раненых и семи погибших российских моряках. Всего на борту их могло находиться до 80 человек.

Кроме собственно корабля, во время атаки на Сергея Котова оккупанты потеряли также бортовой вертолет Ка-29 и артиллерийскую установку АК-176.