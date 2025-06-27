Некоторые заболели раком: в России 'кинули' с выплатами своих военных, которые ползли в Суджу по газопроводу

Военные страны-агрессора РФ, которые ползли по газопроводу к позициям украинских защитников в Судже на Курщине, получили тяжелые заболевания, некоторые – рак легких. Однако российские власти "кинули" своих солдат с наградами и выплатами.

Видео дня

На это пожаловалась кремлевская пропагандистка Анастасия Кашеварова. "100 тыс. рублей компенсации за рак легких и никаких наград. В больницах Курска бойцам ставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", кинули как собакам 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот "псевдобронхит" перешел в рак легких, в тромбоэмболию", – написала она в своем Telegram-канале.

Кашеварова утверждает, что бросок по газовой трубе, или так называемая операция "Поток", якобы был "одним из страшных, но важных моментов" наступления россиян на Курщине.

По ее словам, путинские военные "шли внутри газовой трубы 15 км 750 м и еще шесть дней жили в ней, ожидая наступления".

В "день X" они якобы были в тылу украинских позиций, заявила Кашеварова.

"Что творилось в этой трубе – страшно представить. … Все, кто был в трубе, получили поражение легких. Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб", – написала пропагандистка.

Однако, по ее словам, эти заболевания не признаны властями ни военной травмой, ни тяжелым поражением, что делает невозможными компенсации или социальные льготы.

"Выплаты не положены и по гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), ну или как изначально ставили в больнице – от острого бронхита", – рассказала Кашеварова.

Участникам штурма тоже якобы отказали в наградах, и пропагандистка обвинила в этом генштаб ВС РФ, который ведет себя "недостойно" и занял позицию: "Мы их туда не посылали".

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на украинского военного на Курщине, сообщали, что 8 марта 2025 года около сотни оккупантов прошли по газопроводу к позициям Вооруженных сил Украины, но это "не было неожиданностью".

Защитник также рассказал о попытке агрессора незаметно перебросить вдоль трубы газопровода штурмовую роту. Но подтвердил, что украинские силы вовремя обнаружили врага и остановили его продвижение.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июня главком ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение врага на Сумщине остановлено, а линия соприкосновения стабилизирована. По словам генерала, украинские воины повторно сковали около 50 тыс. россиян на Курском и Сумском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

По оценке аналитиков ISW, по состоянию на 26 июня на Курщине продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты атаковали неопределенные районы области. Z-блогеры же утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Теткино и Нового Пути.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!