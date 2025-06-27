Украинские войска имеют успехи возле Новопавловки, оккупанты продвинулись в районе Торецка: анализ боевых действий от ISW

На большинстве направлений фронта российским войскам не удается продвигаться, хотя они и прилагают немалые усилия. Однако на Торецком направлении они недавно имели определенные успехи, а на Запорожье занимаются не столько оккупацией новых территорий, сколько съемками роликов с установлением российских флагов по приказу командования.

Видео дня

В то же время украинские защитники имели продвижение на Новопавловском направлении. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

На Курщине 26 июня продолжались ожесточенные бои. Россияне атаковали неопределенные районы области. Российские же "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Теткино (к юго-западу от Глушково) и Нового Пути (к востоку от Теткино).

На севере Сумской области российским войскам недавно удалось продвинуться. Согласно геолоцированным видео от 26 июня, оккупантам удалось захватить Андреевку и продвинуться на юго-восток от Алексеевки.

Зато о недавнем продвижении россиян вблизи Юнаковки российские военные блогеры заявили без каких-либо подтверждений.

Российские войска атаковали на северо-восток от города Сумы вблизи Яблоновки и Юнаковки. Украинские же силы, по утверждениям российских военных блогеров, контратаковали к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и Новониколаевки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки, Яблоновки и Садков.

26 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что "по состоянию на эту неделю украинские войска отбили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта". По словам главкома, наступательные операции украинских войск в Глушковском районе Курской области заставили российское военное командование отвести силы, которые в противном случае участвовали бы в наступлении в Сумской области, и что украинские войска блокировали около 50 тысяч российских военнослужащих на Курском и Северо-Слобожанском (северная Сумская и Харьковская области) направлениях.

"ISW зафиксировала геолокационные доказательства, свидетельствующие о том, что украинские войска вернули себе территории к северу и северо-востоку от города Сумы в последние недели, поскольку темпы продвижения России в приграничном районе замедлились", – отметили аналитики.

Также они привели слова спикера группировки войск "Северск" Вадима Мысника, который 26 июня заявил: российские войска наиболее активны на севере Сумской области и уменьшили использование вездеходов в наступательных действиях, полагаясь на пехотные штурмы.

Без подтвержденных успехов прошли российские атаки 26 июня на севере Харьковщины. Бездоказательно же один из российских "военкоров" заявлял о продвижении россиян к Волчанским Хуторам.

25 и 26 июня российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Липцев и Глубокого, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Зыбино. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска недавно контратаковали в направлении Волчанска и Липцев.

Украинские военные, находящиеся в районе Волчанска, отмечают, что там продолжаются интенсивные бои. Россияне продолжают проводить моторизованные штурмы группами по 3-5 оккупантов на мотоциклах. Также с недавних пор захватчики начали использовать так называемые "материнские дроны" – большие БпЛА, которые несут несколько FPV-дронов – для налетов на позиции в украинском тылу. Это позволяет российским силам наносить удары меньшими дронами FPV вне зоны досягаемости украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На Купянском направлении россияне также продолжали наступление – и так же не продвинулись вперед. В течение последних двух дней они наступали на север от Купянска вблизи Голубовки, Малой Шапковки и Кондрашовки; на северо-восток от Купянска вблизи Каменки; и на юго-восток от Купянска вблизи Степной Новоселовки.

Представитель Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук заявил 26 июня, что российские войска пытаются расширить плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол, особенно вблизи Двуречной (к северо-востоку от Купянска), Песчаного (к юго-востоку от Купянска) и Колесниковки (к юго-востоку от Купянска).

Вблизи Боровой россияне также атаковали без продвижений.

25 и 26 июня российские войска провели наземные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки; к востоку от Боровой вблизи Надии, Копанки и Зеленого Гая; и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки.

Без подтвержденных успехов прошли и российские атаки 26 июня на Лиманском направлении.

Из неподтвержденных заявлений российских "военкоров" аналитики отметили утверждение об украинской контратаке и освобождении западной части Редкодуба, что к северу от Лимана, а также заявления о якобы продвижении российских войск в районе Глущенково к окраинам населенного пункта, а также на север и юго-запад от Зеленой Долины.

25 и 26 июня российские войска осуществили наземные наступления к северу от Лимана вблизи Нового Мира и Редкодуба и в направлении Зеленой Долины; к северо-востоку от Лимана вблизи Колодезей; и к востоку от Лимана в направлении Торского. Российский источник 26 июня заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Зеленой Долины и Колодязей.

Командир украинского батальона, действующего на Лиманском направлении, 26 июня сообщил, что российские войска используют управляемые планирующие бомбы и FPV-дроны для атак на украинские логистические центры и пилотов беспилотников на передовой, а также на места скопления личного состава и зоны отдыха.

Зато один из российских военных блогеров обвинил командиров 3 общевойсковой армии (бывший "2 армейский корпус "ЛНР") в преувеличении "успехов" РФ на этом участке фронта и введении в заблуждение высшего российского командования.

На Северском направлении россиянам похвастаться нечем.

25 и 26 июня российские войска провели наступательные операции северо-восточнее Северска вблизи Григорьевки и восточнее Северска вблизи Верхнекаменского.

Так же без подтвержденных продвижений пытались они наступать и в районе Часова Яра, хотя некоторые российские "военкоры" и писали о продвижении российских сил в южной части города.

25 и 26 июня российские войска провели наступательные операции в самом Часовом Яру, к северу от Часова Яра в направлении Марково, а также к югу от Часова Яра вблизи Ступочек и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении недавно россияне имели успехи. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 и 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на север от Торецка и на северо-запад от Яблоновки (на северо-запад от Торецка).

А вот заявления роспропаганды о продвижении россиян на северо-запад от Дилиевки (к северу от Торецка) подтверждений не находят.

25 и 26 июня российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Торецка, к северу от Торецка вблизи Дилиевки и в направлении Александро-Шултино; а также к северо-западу от Торецка вблизи Нелиповки и в направлении Александро-Калиново, Яблоновки, Русина Яра и Полтавки.

На Покровском направлении российские наступательные операции также остались безрезультатными. Заявления некоторых российских военных блогеров о якобы продвижении на восток от Удачного пока не подтверждаются.

Российские войска наступали на северо-восток от Покровска в районе Малиновки, Мирного и Шевченко Первого; на восток от Покровска возле Миролюбовки, Промины, Мирнограда; на юго-восток от Покровска возле Лысовки; и на юго-запад от Покровска возле Звирово и Удачного 25 и 26 июня.

Командир украинского танкового батальона, действующего на Покровском направлении, 26 июня сообщил, что российские войска продолжают атаки небольшими огневыми группами из одного-двух солдат, иногда привлекают мотоциклы, вездеходы и багги.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска постоянно атакуют на Покровском направлении и адаптировали тактику, чтобы воспользоваться увеличенным укрытием от растительности.

Офицер украинского отряда беспилотных систем, действующего на Покровском направлении, сообщил, что российские войска используют тяжелую технику только во время попыток продвижения в определенном районе.

Зато украинские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на север от Перебудовы (на юг от Новопавловки).

Между тем пророссийские "военкоры" рассказывали о якобы продвижении на северо-восток от Перебудовы, на север от Новосергиевки, на северо-восток от Новониколаевки (оба на северо-восток от Новопавловки), на юго-запад от Орехового, на север от Ялты (оба на юго-восток от Новопавловки) и на юго-запад от Федоровки (на юг от Новопавловки).

Российские войска продолжали наземные атаки на северо-восток от Новопавловки в районе Новосергиевки, Новониколаевки и Муравки; на юго-восток от Новопавловки возле Алексеевки, Новоукраинки, Орехового, Багатиря, Одрадного; на юг от Новопавловки возле Зирки, Ялты, Запорожья, Федоровки, Перестройки, Мирного, Поддубного и 25 и 26 июня.

"Министерство обороны России 26 июня заявило, что российские войска захватили Новосергиевку. ISW оценивает, что российские войска захватили Новосергиевку по состоянию на 24 июня", – отметили аналитики.

Без подтвержденного прогресса наступали россияне и в направлении Великой Новоселки.

В то же время один из российских военных блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на север от Шевченко и на северо-запад от Вольного Поля (оба к северо-западу от Великой Новоселки).

25 и 26 июня российские войска продолжали наземные наступления на северо-запад от Великой Новоселки вблизи Шевченко и Свободного Поля, а также в направлении Воскресенки Днепропетровской области.

26 июня Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Шевченко, который, по оценкам ISW, российские войска оккупировали по состоянию на 21 июня. Российские источники приписывают участие в захвате Шевченко подразделениям 57-й мотострелковой бригады. Один российский "военкор" заявил 26 июня, что российские войска продвинулись в пределах Шевченко, но еще не захватили населенный пункт.

На Запорожье россияне 26 июня проводили ограниченные наступления на восток от Гуляйполя вблизи Малиновки, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Между тем коллаборант Владимир Рогов утверждал, якобы оккупанты продвигаются к центру Малиновки.

Также 26 июня российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области на юго-запад от Орехова в направлении Новоандреевки, но не продвинулись вперед.

Военнослужащий украинской бригады, которая действует на Запорожском направлении, сообщил, что российские силы осуществляют штурмы днем и ночью, и что российское командование приказывает российским силам временно захватывать позиции на окраинах населенных пунктов для съемки видео, на которых солдаты устанавливают флаги, а не закрепляются на плацдармах и удерживают позиции.

26 июня российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но не продвигались вперед. Спикер Национальной гвардии Украины полковник Руслан Музычук 26 июня сообщил, что российские войска сосредоточены на разведке и контроле островов дельты Днепра.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что на четвертом году полномасштабной войны Россия полагается на восстановление советской бронетехники.

Также аналитики объяснили, что будет означать развертывание Россией солдат КНДР на территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!