'Нельзя позволить Путину победить': Дуда призвал свободный мир не повторять ошибки Бухареста-2008. Видео

Президент Польши Анджей Дуда по поводу годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину обратился к украинцам. Он заверил, что его страна "поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину в ее битве за свободу, вне зависимости от усталости от войны".

Дуда подчеркнул, что нельзя допустить победы российского диктатора Владимира Путина в этой войне. Если это произойдет, другие страны Европы "рано или поздно, но столкнутся с новой войной".

Президент Польши убежден, что еще в 2008 году Украину нужно было взять в НАТО. Если бы так произошло, то "этой войны не было бы". "Российская агрессия продемонстрировала важность НАТО, присутствия войск США в Польше и Европе, а также то, что США остаются лидером безопасности в Европе и мире", – считает Дуда.

Польский лидер также добавил, что российская агрессия продемонстрировала необходимость в модернизации вооруженных сил стран НАТО. Именно поэтому сейчас Польша направляет четыре процента ВВП на развитие своей армии. "Если мы хотим безопасную Европу для будущих поколений, мы должны действовать и действовать уже сейчас", – призвал он.

Ранее у Дуды сообщили, что он не намерен приезжать в Украину 24 февраля. Не было польского лидера в Киеве и 24 февраля 2022, хотя свое обращение он начал со слов, как "два года назад 23 февраля прибыл в Украину, чтобы поддержать ее".

"Поддержка важна и сегодня. Несмотря на усталость от войны, свободный мир не может позволить отдать победу России", – подчеркнул Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анджей Дуда выразил неуверенность в возможности освобождения Крыма, сказав при этом, что верит в возвращение Украиной оккупированных Донецка и Луганска. Президент Польши назвал Крым "особым местом, в том числе по историческим причинам", которое "долгое время находилось в руках России".

Однако Дуда неоднократно заявлял, что помощь Украине следует усиливать. По его словам, без этого ВСУ будет сложно сдерживать оккупантов и освобождать захваченные ими территории.

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