Немецкая компания подарит Украине 100 дронов Trinity разных конфигураций: что о них известно. Фото и видео

100 дронов Trinity в разных конфигурациях подарит Украине германская компания по производству беспилотников Quantum-Systems. Передача беспилотников состоится в рамках подписанного в сентябре 2023 контракта.

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Об этом сообщает издание Deaidua. Такая договоренность была подписана между генеральным директором Quantum-Systems Флорианом Зайбелем и мэром Киева Виталием Кличко.

Отмечается, что компания очень тесно сотрудничает с Украиной и кроме 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, поставляет и сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии. В ноябре 2023 года представители компании сообщили, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года. Они должны научиться базовым возможностям развертывания и управления беспилотниками семейства Trinity.

Один из трех вариантов, которые Украина получит, будет Trinity Pro в вариант картографического беспилотника. Он имеет возможность вертикального взлета и посадки. Пока неизвестно, будут ли беспилотники производства Quantum-Systems использоваться на передовой или для других боевых задач.

Но следует отметить, что это решение в первую очередь зависит от Киевского городского совета, который и будет получать эти беспилотники.

Справка

Trinity ProКартографический беспилотник eVTOL

– Макс. Время полета: 90 мин

– Макс. Площадь: 700 га

– Дальность C&C: 5 – 7,5 км

– Размах крыльев: 2,394 м

– Макс. Взлетный вес: 5,75 кг

Ранее стало известно, что в " коалиции дронов " среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отражения российской агрессии, Латвия берет на себя лидерскую роль. Это одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

Напомним, 19 января на первое заседание в Париже собрались делегации 22 стран, вошедших в Коалицию артиллерии. Ожидается, что работа партнеров в таком формате усилит возможности сил обороны, а также обеспечит Украину новыми образцами артиллерийского вооружения.

Кроме того, 23 января состоялась 18-я встреча в формате "Рамштайн". В этот раз в фокусе внимания было усиление потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.