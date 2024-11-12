Неожиданный альянс Трампа, Орбана и Папы Франциска может сорвать поддержку Украины – The Independent

Странная троица, которую образовали Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский Франциск, может положить конец надеждам Украины на продолжение военной помощи США. Папа Римский продемонстрировал поддержку так называемого "мирного соглашения" между Киевом и Москвой, в то же время избрание Трампа ставит под угрозу поддержку Вашингтоном Киева.

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Об этом пишет издание The Independent, которое пообщалось с послом Венгрии в Ватикане Эдуардом Габсбургом-Лотрингеном. По словам дипломата, Венгрия имеет "схожие взгляды на мир" с Трампом и Папой Римским.

Посол отметил, что Папа Римский Франциск сыграл важную роль в поддержке соглашения, в рамках которого, вероятно, Трамп будет настаивать на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уступил Россию территорию своей страны. Папа вместе с Венгрией призывали к прекращению огня и переговорам, чтобы "разорвать круг войны" и достичь мира, подчеркнул Габсбург-Лотринген.

По словам венгерского дипломата, во время первого президентства Трампа политические отношения Вашингтона и Будапешта "были на пике". И теперь есть надежда, что эти отношения между странами снова станут такими же.

Совершив несколько поездок к Трампу в его дом в Мар-а-Лаго, Орбан прошел путь от преимущественно международной изоляции во время войны до ближайшего союзника новоизбранного президента США в Европе, отметил посол.

"После решения американского электората несколько дней назад мы действительно надеемся, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. Я верю, что шансы на то, что после почти тысячи дней войны мир наконец-то вернется в Украину", – заявил Лотрингеном.

Он отметил, что к альянсу Трампа-Орбана, похоже, планирует присоединиться и Папа Римский Франциск. Недавно он посетил Венгрию, где, по словам Лотрингена, Понтифик вроде бы признавался в своей давней приверженности Венгрии.

Теперь, исходя из их общей точки зрения о скорейшем прекращении войны, Будапешт ожидает, что Папа поддержит мирное соглашение, против которого выступают все другие западные союзники в НАТО.

По словам венгерского дипломата, Святейший Отец Папа Франциск был единственным союзником Венгрии в ее "одинокой борьбе за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине".

"С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который четко заявил даже в своей речи во время выборов, что он хочет покончить с войнами, что также включает войну в Украине. Это наполняет меня надеждой", – заявил посол Венгрии в Ватикане.

Как сообщал OBOZ.UA:

Папа Римский призвал Россию и Украину к переговорам в войне и заявил, что одна из сторон должна проявить "мужество поднять белое знамя", хотя и не указал, какая именно. Впервые в контексте войны в Украине понтифик использовал слово "поражение".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике План победы Зеленского и призвал Украину к немедленным переговорам с Россией.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует усадить Украину и Россию за стол переговоров в первые дни своего официального президентства. Ранее республиканец не раз говорил, что якобы сможет урегулировать войну "за 24 часа".

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