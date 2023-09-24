Несмотря на выборы в США: глава минобороны Британии Шеппс дал Украине мощное обещание

Великобритания продолжит поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в США в следующем году. Такое заявление сделал в воскресенье, 24 сентября, новый министр обороны страны Грант Шеппс.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что в Соединенных Штатах республиканцы расходятся в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского, и результаты последних опросов показывают, что большинство республиканцев считает, что Соединенные Штаты должны снизить свой вклад в помощь Украине в войне с Россией.

Опрос, проведенный CNN в августе, показал, что сейчас большинство американцев выступает против увеличения финансирования для Украины, а среди республиканцев количество противников возросло до 71%.

Напротив, Грант Шеппс, отвечая на вопрос о возможных действиях Великобритании в случае избрания в США президента-республиканца, который решит прекратить поддержку Украины, подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Лондона "непреклонна".

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"Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на республиканских выборах, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями в Украине", — сказал министр.

Он верит в то, что американцы понимают – в их интересах и интересах всего мира, чтобы Украина продолжала существовать как демократическое государство, а Россия была наказана за свою агрессию и военные преступления.

"Мы знаем, что происходит, когда мы разрешаем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжать движение на запад. И совершенно важно, чтобы Путин не смог войти к демократическому соседу без последствий, и именно поэтому Британия твердо стоит, и мы будем продолжать это делать", – подытожил Шеппс.

Ранее сообщалось, что новым министром обороны Великобритании станет политик Грант Шеппс. Он заявил, что с нетерпением ожидает возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами вооруженных сил страны, а также пообещал продолжить поддержку Украины в ее борьбе против России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства принял премьер-министр Риши Сунак. В своем письме к премьеру Уоллес заявил, что должность министра "дорого обходится" ему и его семье, поэтому он окончательно принял решение сложить полномочия.

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