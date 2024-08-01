"Нет никакого смысла": Песков сказал, почему Россия не будет участвовать во втором Саммите мира

Никакой подготовки Второго саммита мира с участием России нет, утверждает пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Мол, никто не говорил о такой повестке дня, которая бы устраивала Москву.

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Этот вопрос представитель Путина прокомментировал в интервью пропагандистам. Он сказал, что пока что об участии российской стороны есть только "спорадические рассуждения".

Песков утверждает, что участники первого саммита якобы сами говорили о том, что "нет никакого смысла, никакого прикладного значения у мероприятия, на котором обсуждается судьба Украины без участия России". Мол, такая конференция бесперспективная, заявил пресс-секретарь главы Кремля.

По его словам, "сейчас звучат голоса", что на следующее мероприятие можно пригласить РФ.

Однако участвовать там "в интересах некого протокола и ради самого участия" смысла нет, нужно обсудить конкретную повестку дня. При этом повестка, которая устраивала бы Россию, нигде высказана не была. "По крайней мере, эта повестка дня не была озвучена в контексте подготовки каких-то конференций подобного рода", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия приняла участие во втором Саммите мира. Учитывая это, Киев не может быть против этой инициативы.

– В Министерстве иностранных дел Украины также не исключали, что представители РФ могут принять участие во второй мирной конференции.

– Для проведения мероприятия рассматривается несколько локаций. Пока их не раскрывают.

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