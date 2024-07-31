'Этого хочет большинство стран': Зеленский высказался об участии России в следующем Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия приняла участие во втором Саммите мира. Учитывая это, Украина не может быть против этой инициативы.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в интервью французским СМИ. В мире считают, что в случае отсутствия представителей РФ на Саммите не удастся добиться никаких существенных результатов.

"Поскольку весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против, потому что для нас важно остановить их", – отметил глава государства.

Гарант напомнил о том, что Украина намерена сформулировать план на основе нашей Формулы мира. Президент поставил задание дипломатам, чтобы документ был подготовлен к ноябрю. С соответствующей просьбой он обратился и к партнерам.

Мирный план будет предусматривать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и не только, отметил Зеленский.

"Там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года...Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины – восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласится с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатично, если Россия захочет", – объяснил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что горячую стадию российско-украинской войны можно завершить до конца 2024 года. Это, по его словам, возможно при условии объединенности и соблюдения формата Саммита мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Украина планирует организовать второй саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состояться с участием представителей страны-агрессора России.

– В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что представители России могут принять участие во втором Саммите мира. При этом в ведомстве подчеркнули, что задача состоит не только в том, чтобы посадить РФ за стол переговоров.

– В России же заявили, что не намерены участвовать во втором Саммите мира. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, мирная конференция является "проявлением мошенничества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!