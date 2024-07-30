В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что представители страны-агрессора России могут принять участие во втором Саммите мира. При этом в ведомстве подчеркнули, что задача не заключается лишь в том, чтобы усадить РФ за стол переговоров.

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Необходимо, чтобы представители Кремля вели эти переговоры добродетельно. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Украина продолжает придерживаться позиции, что привлечение России к участию во втором Саммите мира возможно. При этом он отметил, что важны два фактора – давление на поле боя и давление на дипломатическом поле.

Также спикер МИД заявил, что, если Россия будет отказываться от дальнейшего участие в диалоге, это лишь в очередной раз покажет, что Москва не стремится к миру.

"Вопрос не в том, чтобы посадить Россию за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добродетельно. И тут действительно важны два фактора – давление на поле боя и давление на международной арене. Это два компонента, которые влияют на способность и желание России вести переговоры. Если Россия будет и дальше отказываться, всему миру будет понятно, кто стремится к миру, а кто стремится к войне", – заявил представитель МИД Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Ранее сообщалось, что Украина планирует организовать второй Саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состоятся с участием представителей страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, представители страны-террориста России заявили, что не собираются принимать участие во втором Саммите мира. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, мирная конференция является "проявлением мошенничества".

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