Украина рассматривает несколько локаций для проведения второго Саммита мира: в МИД рассказали подробности

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Украина рассматривает несколько локаций для проведения второго Глобального саммита мира. Пока их не раскрывают, идет дипломатическая работа.

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Соответствующее заявление на брифинге сделал спикер ведомства Георгий Тихий. Он подтвердил, что привлечение российской делегации к участию в мероприятии возможно.

"Процесс продолжается и есть несколько мест, которые рассматриваются (для проведения саммита. – ред.)", – отметил Тихий, добавив, что "рано открывать все карты, пока продолжается дипломатический процесс".

Представитель МИД подчеркнул, что Украина никогда не начинала войны и стремится к миру, это все должны понимать.

"Но мы понимаем, что это должен быть справедливый мир", – подчеркнул Тихий.

По его словам, что Россия села за стол переговоров и вела их добродетельно, нужно два фактора: давление на поле боя и давление на международной арене.

Спикер сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсуждал вопрос Саммита мира с китайской стороной в Гуанчжоу. Он пригласил страну участвовать в промежуточных встречах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский считает, что горячую стадию российско-украинской войны можно завершить до конца 2024 года. Это, по его словам, возможно при условии объединенности и соблюдения формата Саммита мира.

– Также Зеленский заявил, что мирный план будет готов в ноябре. В скором времени, вероятно, в Катаре состоится первая встреча на уровне министров и советников по безопасности по результатам мирного саммита.

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