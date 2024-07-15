Украина подготовит ко второму Саммиту мирный план: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план будет готов в ноябре. Он добавил, что на втором Саммите мира должны быть представители России.

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Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, где присутствовала главная редактор OBOZ.UA Леся Гасич. По его словам, вскоре, вероятно, в Катаре состоится первая встреча на уровне министров и советников по безопасности по результатам мирного саммита.

"В конце июля - начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников по безопасности по заключению нашего саммита мира. Первая встреча будет, скорее всего, в Катаре, это по энергетической безопасности. И там будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности", – сказал президент.

Зеленский добавил, что в августе состоится встреча в Турции, посвященная свободному мореходству и продовольственной безопасности, на которой также будет определен комплексный план действий.

Кроме того, в сентябре планируется встреча в Канаде по обмену пленными и детьми, где также будет разработан план.

По словам Зеленского, если эти три этапа будут успешно пройдены, будет готов план действий по всем 10 аспектам мирной формулы.

"Мы ставим задачу, чтобы в ноябре у нас был уже полностью готовый план", – сказал Зеленский, добавив, что тогда "ко второму саммиту мира все уже будет готово" и "представители России должны быть на втором саммите".

Зеленский также подчеркнул, что другие страны мира могут присоединиться к саммиту мира со своими предложениями, что будет способствовать привлечению к нему третьих стран, кроме союзников Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, представители страны-террориста России заявили, что не намерены участвовать во втором Саммите мира. По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, мирная конференция является "проявлением мошенничества".

Ранее сообщалось, что Украина планирует организовать второй саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состояться с участием представителей страны-агрессора России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могла бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китаю.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить Москва. Как пишет Politico, Трамп рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности, в Украину и Грузию.

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