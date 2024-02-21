'Нет подъезда, месиво': СБУ задержала агентку РФ, которая наводила удары по гражданским домам Харькова и фиксировала результат. Фото

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, наводившую удары по гражданским домам в Харькове. По ее наведению, в конце января 2024 года российские силовики выпустили ракеты типа С-300 и Х-22 на Киевский и Холодногорский районы города, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Тогда в результате этой вражеской атаки были повреждены частные дома, учебное заведение и почтовое предприятие.

Шестнадцать мирных жителей были вынуждены эвакуироваться, в том числе двое детей. Девять жителей областного центра госпитализировали с тяжелыми ранениями.

После этой атаки, российская агентка должна была добраться до места "прилетов", чтобы собрать информацию о поврежденной инфраструктуре и пострадавших.

"2 пятиэтажки – одна сильно пострадала, другая не сильно. У одной пятиэтажки почти нет одного подъезда, стена упала, короче месиво тоже", – докладывала предательница оккупантам о результатах атаки.

Но сотрудники Службы безопасности Украины поймали ее "на горячем", когда она проводила доразведку рядом с домами, подвергшимися разрушениям в результате обстрела.

Было установлено, что фигуранткой является 34-летняя жительница Харькова, которую агрессор привлек к сотрудничеству дистанционно в начале этого года.

У женщины изъяли телефон, который она использовала для тайной фотосъемки и связи с оккупантами. Для общения она использовала анонимные чаты в мессенджере. После начальных контактов с оккупантами женщина получила от них "аванс" за дальнейшую разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Она передавала захватчикам координаты наиболее населенных районов города, а также посылала геолокации построек, которые, по ее мнению, могли использоваться Силами обороны. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ в направлении восточного фронта.

Для сбора информации предательница обходила территорию города пешком и фиксировала украинские объекты на камеру своего телефона. Чтобы избежать обнаружения, ежедневно удаляла отправленные в РФ "отчеты" для обеспечения конспирации в общении с агрессором.

Следователи Службы безопасности объявили задержанной подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. По этому обвинению ей грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Украине задержан очередной информатор страны-террориста России, который шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Кировоградской области. Кроме того, злоумышленника интересовали координаты складов по вооружениям и боеприпасам украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента российской разведки, готовившего ракетный удар по железным дорогам и военным госпиталям Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

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