Ни ракеты, ни зверства не помогут России надеть на Украину цепи: Зеленский о ракетных атаках и ситуации на фронте

Сколько бы Россия ни делала подлостей и преступлений, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Никакие ракеты и зверства российских оккупантов не помогут им надеть на украинцев цепи.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения. Он рассказал о последствиях ракетной атаки РФ и ситуации на фронте (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Провел сегодня несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по нашей инфраструктуре. Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям..." – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Самая сложная ситуация в Харькове, на Житомирщине. Непросто в Одессе, Днепропетровской области, Киеве, Запорожье.

"Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы. Я благодарю всех, кто работает ради этого. Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут", – сказал гарант.

Украинский лидер поблагодарил всех воинов наших Воздушных сил и весь мир за помощь стране бороться за свою свободу и независимость.

"Особенно 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, отличившимся в защите от этого российского налета. Благодарю вас, воины! Благодарю и всех в мире, кто осознает, насколько важно дать полную защиту украинскому небу. Всем, кто готов нам помогать в гарантировании нормальной жизни людей", – сказал Зеленский.

Также он проинформировал, что говорил сегодня с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, в том числе об энергетической поддержке Украины.

"Я проинформировал о последствиях удара государства-террориста. Я благодарен госпоже Урсуле за оказанную помощь. Конечно, мы обсудили и вопрос давления на Россию за террор. Санкционное давление. Как расширить санкции. Госпожа Президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ. Это важно в контексте нашего дальнейшего движения в евроинтеграции до начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе", – отметил президент.

По его словам, в результате сегодняшнего удара РФ Запорожская атомная станция была вновь отсоединена от сети.

"Это критическая ситуация. И Россия намеренно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто уже по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру. Нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать какие-либо атомные объекты где угодно в мире для террора", – сообщил Зеленский.

9 марта президент провел продолжительную встречу с представителями украинского культурного сообщества.

"Театр, кино, музыка, литература, государственные культурные институты, общественные инициативы. Был представлен Шевченковский комитет, украинские журналисты. Мы говорили о том, как усилить возможности украинской культуры в коммуникации с миром для поддержки Украины. Дипломатия, журналистика и культура – это три сферы, которые делают больше всего, чтобы мир понимал нашу борьбу и помогал. Также, конечно, мы говорили и о наших собственных национальных потребностях. Очень важно – чтобы опыт полномасштабной войны, наших воинов, то, через что они проходят на фронте, опыт украинских окопов, опыт наших людей, реально сейчас защищающих европейскую свободу, – чтобы весь этот опыт был описан украинцами", – заявил Зеленский.

Гарант подчеркнул, что культура, ее деятели и институции должны восполнить потребность в украинском культурном продукте в акценте нынешней ситуации.

"Украина достигла величайшего национального единства в своей истории. Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу. И будет правильно, чтобы все это отражалось именно украинской культурой, именно нашими институтами, нашими людьми. Украинским кино, украинским театром, украинской литературой, украинской музыкой, украинскими музеями, украинским визуальным искусством. Чтобы во всем этом был сохранен настоящий опыт проходящих войну, кто на передовой, кто действительно переживает то, что значит: боритесь – поборете", – сказал лидер страны.

Зеленский почтил память всех, кого забрала эта война и Россия, и добавил, что у Украины нет иного выбора, чем победить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 марта противник устроил массированную атаку ракетами и дронами. Россияне поменяли тактику обстрелов, в частности запустили целых шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В Генштабе ВСУ рассказали: враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования. Из них 48 – крылатые ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" (из них было сбито 34). Еще восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли целей. Дронов Shahed-136/131 захватчики запустили восемь, четыре нашим защитникам удалось ликвидировать.

Также OBOZREVATEL писал, что Зеленский 9 марта, после ночного массированного ракетного обстрела оккупантами Украины, провел совещание. Там присутствовали представители СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпрома, Генштаба, ГУР, СВРУ и другие чиновники.

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