'Ни срочники, ни Росгвардия, ни ФСБ ничего не смогли сделать': Маломуж оценил эффект операции ВСУ на Курщине

Основная стратегия операции ВСУ в Курской области РФ строится на том, чтобы наносить удары по территории страны-агрессора, а затем – стратегический удар по деоккупации собственных территорий. Конкретикой ведения операции занимается Генштаб, и это должно оставаться в секрете.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал генерал армии Николай Маломуж, руководивший Службой внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Он подчеркнул, что в любом случае действия украинских сил дали свой эффект, и ни российская армия и спецслужбы не смогли им помешать.

"Удары по Курской области – это дезориентация, прежде всего, руководства России, поскольку оно не ожидало такого и не смогло организовать эффективную оборону. Это удар по престижу войск России. Ни срочники, ни Росгвардия, ни ФСБ ничего не смогли сделать", – отметил эксперт.

Он говорит, что расширение зоны безопасности или буферной зоны необходимо для сдерживания формирования резервов российской армии на ее территории. Дополнительных больших резервов в России практически нет.

По его словам, украинские силы ведут на Курщине маневровую войну, чтобы враг не мог сосредоточить основные удары против конкретных группировок, где наши военные остановятся. Поэтому есть отдельные надежные укрепрайоны, защищенные системами ПВО и дронами, и есть районы, где наши воины маневрируют и отходят.

"Мы создаем условия для нанесения контрударов, используем водное препятствие – реку Сейм, проводим оцепление определенных российских группировок, где это выгодно: и у реки, и в других регионах. Мы прошли мощным рейдом по Курске и уже создали предпосылки для окружения большой группировки, примерно 1000 человек", – отметил Маломуж.

Теперь российское командование снова должно принимать решение, как ему поступить. На сдерживание курской операции ВСУ оно бросило преимущественно срочники, которые не могут эффективно вести оборону, не говоря уже о том, чтобы наступать.

Дальнейшие украинские удары в сторону Брянской и Белгородской областей РФ – это еще один формат дезориентации врага. Москва создала общее координационное командование по этим трем регионам, но оно не обеспечено силами и средствами.

"Пока в Курской области собрали 65 тысяч личного состава, их приходилось стягивать с разных точек, с фронтов, с российской глубинки, из Калининградской области... Там пока нет единой цели, единого слаженного механизма и командования", – говорит украинский военный.

По его мнению, до конца 2024 года ВСУ должны выйти на "новый формат" уже на украинской территории, оккупированной врагом, – там, где армия РФ не ожидает и не имеет мощных укрепрайонов и позиций.

"Российские военные не в состоянии обеспечить укрепрайоны, огневые средства и живую силу на огромной территории. И это огромное поле деятельности для нас. Наша разведка, и Генштаб ВСУ уже четко владеют ситуацией, где эти слабые места и где возможны наступательные операции – и отвлекающего, и стратегического", – подытожил Маломуж.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время операции в Курской области ВСУ действуют именно так, как было предусмотрено. Он поблагодарил каждую бригаду и подразделение за слаженные шаги и реальную устойчивость.

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