Нидерланды хотят вернуть мужчин-беженцев призывного возраста в Украину: будет ли депортация

В Нидерландах ищут способы, которые могли помочь в возвращении в Украину военнообязанных мужчин. Предварительно, о силовых методах речь не идет, скорее это будет поощрение.

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Соответствующее заявление озвучил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, обсуждая миграционную политику в парламенте, передает De Volkskrant. По словам политика, в вопросе украинских мужчин беженцев следует быть "чрезвычайно осторожным".

О силовых методах речь не идет, скорее это будет поощрение действий.

Также не озвучивались и сроки возвращения украинцев домой только о необходимости разработки механизма возвращения.

По состоянию на осень 2023 года в Нидерландах проживало более 19 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

В общей сложности в муниципалитетах страны было зарегистрировано около 39 тыс. мужчин из Украины.

Число женщин, нашедших убежище в Нидерландах, составляет 63 тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон заявила, что мужчин из Украины призывного возраста не будут выселять с территории Евросоюза принудительно. В частности, не планируется применять дифференцированный подход к украинским беженцам, который базировался бы на их полу, возрасте и военной призывной способности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: важно не потерять 7,5 млн человек, выехавших за границу. В то же время, он отметил, что взрослых украинцев и детей необходимо возвращать без принуждения.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Западная Европа должна пересмотреть подходы к помощи украинцам за рубежом. По его мнению, таким образом можно стимулировать мужчин к возвращению в Украину.

Напомним также, Швеция резко увеличила выплаты беженцам, желающим покинуть страну. За возвращение на родину им готовы платить до 34 тыс. долларов (более 1,5 млн грн).

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