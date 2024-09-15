В Польше придумали, как заставить украинских мужчин призывного возраста возвращаться домой

Западная Европа должна пересмотреть подходы к помощи украинцам за рубежом. Таким образом, можно стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину.

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Об этом во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он привел в пример ФРГ и Нидерланды.

"Вот практические идеи, которые помогут финансированию Западной Европы поддержки Украины (в духе честности, которую вы поощряете). В Германии и в Нидерландах, не знаю, как во Франции, если вы из Украины, то вы получаете 530 евро поддержки. И в Германии, вы еще должны посещать курсы немецкого языка, и тогда получаете тысячу евро. Идея в том, что люди, которые сейчас подлежат мобилизации в Украине, не могут получать такую финансовую помощь", – предложил Сикорский.

Поляк добавил, что обязанностью украинцев за границей является защита своей страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал польского коллегу.

"Сейчас. действительно, уже время ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев домой. Идею господина министра Сикорского я поддерживаю", – сказал он.

Сибига также добавил, что именно в этой сфере Украина и Польша "тесно сотрудничают" и уже готовятся к созданию отдельного военного подразделения из находящихся за рубежом украинцев. Правда, украинский чиновник подчеркнул, что речь идет только о добровольцах.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в армию наравне с другими военнообязанными мобилизуют офицеров запаса. Мобилизация граждан, входящих в эту категорию, осуществляется на общих основаниях. Но и они имеют право на получение отсрочки, если у нее есть основания.

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