Нидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR: как они помогут ВСУ

Нидерланды передадут Украине 25 бронированных гусеничных бронетранспортеров YPR. Наши Силы обороны смогут использовать их для транспортировки раненых.

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Об этом 12 февраля сообщили в Министерстве обороны Нидерландов. Соответствующее объявление сделал министр обороны Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Мы приближаемся к печальному рубежу – трем годам широкомасштабной российской агрессии в Украине. Уже три года украинцы неустанно борются за свое будущее. А вместе с этим и за нашу свободу и безопасность", – заявил он.

Нидерланды выделили уже более 10 млрд евро на военную помощь Украине. Из этой суммы было реализовано около 6 млрд евро.

"Особенно сейчас, когда украинцам приходится нелегко на фронте, мы должны продолжать оказывать им неустанную поддержку. Перед лицом России мир возможен только через военную силу", – подчеркнул Брекельманс.

Ранее в Нидерландах уже сообщали, что они подготовили для Украины партию бронемашин YPR. Их оснастили боевыми модулями. Там отмечали, что передают эту технику после личной просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Существует целый ряд вариантов YPR, из которых несколько используются в качестве бронированного медицинского эвакуационного транспорта и бронированного транспортера для перевозки личного состава. Такие модели имеют контейнеры для личного снаряжения раненых, возможность размещения двух носилок и оснащены дизельным обогревателем для обеспечения комфортных условий эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6, большинство из которых будут совершенно новые. Их главное предназначение состоит в перевозке войск, но платформа позволяет легко адаптировать машину под разные боевые задачи.

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