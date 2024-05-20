Нидерланды передадут Украине БМП YPR с боевыми модулями дистанционного управления: чем они особенны. Фото

Правительство Нидерландов подготовило для Украины партию бронемашин YPR. Их оснастили боевыми модулями.

Об этом сообщило минобороны страны в Х (Twitter). Там также отметили, что передают эту технику после личной просьбы президента Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны Кайса Оллонгрен во время онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" добавила, что сейчас "жизненно важно, чтобы все страны продолжали вносить вклад".

YРR прибудут в Украину в кратчайшие сроки. Никакой информации о точных количествах и типах вооружения министерством не приводится. Эти бронемашины обеспечивают огневую поддержку в бою, эвакуируют на них раненых военных и доставляют боеприпасы на фронт.

Украина получит голландские боевые машины пехоты YPR-765 на базе американского БТР М113А1. Нидерланды в свое время получили около 900 таких машин.

Справка

YPR-765 является усовершенствованной версией американского БТР M113 (бронетранспортер). Большинство голландских YPR производятся по лицензии в Нидерландах компанией DAF, которая хорошо известна своими крепкими грузовиками.

Здесь применен сварной алюминиевый корпус, на который навешена разнесенная стальная броня. Интересная деталь – пустота между бронелистами заполнены пенополиуретаном, улучшающим плавучесть машины. Нидерландская версия в отличие от M113A1 оборудована также радиатором большей емкости и турбокомпрессором.

Экипаж бронемашины состоит из трех человек (водителя, командира и наводчика). А десантное отделение рассчитано на семь военных. Штатным вооружением боевой машины является 12,7-мм пулемет в одноместной открытой башне, прикрытой броневыми листами на 360°.

Другие версии YPR включают в себя транспортные средства для разведки, выполнение инженерных задач, скорую помощь, противотанковые, грузовые, средства борьбы с толпой и массовыми беспорядками, а также минометную башню с местом для хранения 120-мм снарядов внутри.

Бронированная YPR-765 оснащена двигателем Detroit Diesel Allison 6V-53T мощностью 267 л.с. Максимальная скорость 13-тонной машины составляет 61 км/ч. Запас хода до 490 км. Отмечается, что украинские воины уже опробовали эту технику.

Напомним, что участники Контактной группы "Рамштайн" с начала полномасштабной войны выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать регулярную помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, ранее стало известно, что Испания отправит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут танки Leopard, 155-мм боеприпасы, ракеты к Patriot и система противодействия беспилотникам.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Члены Контактной группы по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

Ранее Швеция приняла решение выделить 28 млн евро Украине. 18 млн евро передадут коалициям в рамках "Рамштайна", а 10 млн направят в фонд НАТО для Украины.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко 20 мая заявил, что Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. По его словам, именно с этой целью была подготовлена формула мира.

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