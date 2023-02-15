Нидерланды передадут Украине боеприпасы для танков Leopard 2, – министр обороны

В правительстве Нидерландов объявили о новом решении относительно военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России. В частности, власти государства решили помочь Киеву боеприпасами к боевым танкам Leopard 2.

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Об этом сообщило издание De Telegraaf в среду, 15 февраля. Как отмечается, у Нидерландов нет собственных танков, но страна хочет внести свой вклад в помощь украинской армии другими способами.

Во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что вклад Амстердама состоит из 20 тысяч патронов.

Как отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, помимо военной техники и обучения украинских солдат, украинские Вооруженные силы нуждаются в боеприпасах и запчастях к ним.

"В рамках танковой коалиции Нидерланды – единственная страна, где нет танков, но мы предложили помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запчастям. Вместе мы можем предоставить то, что нужно Украине", – сказала она.

Министр обороны также отметила, что, возможно, в будущем арендованные у Берлина танки все же будут отправлены ВСУ. Однако, она подчеркнула, что в данное время поставок Leopard 2 не будет.

Издание Welt накануне писало, что Нидерланды и Дания не будут поставлять Киеву боевые танки, но за выход из "танковой коалиции" эти страны профинансируют ремонт 100 Leopard 1 для ВСУ на промышленных складах в ФРГ.

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что правительство страны рассматривает возможность покупки арендованных у Берлина танков, чтобы передать их украинским военным. Кабмин также предложил обучить украинских солдат обращению с Leopard 2A6.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года. Об этом сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

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