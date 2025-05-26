'Никакой сенсации - их сбивают': в СНБО отреагировали на заявление, что оккупанты управляют 'Шахедами' через Telegram-боты

В публикации The Economist 25 мая появилась информация, что Россия якобы начала управлять дронами-камикадзе Shahed через Telegram-боты. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что в этом нет никакой сенсации, потому что эти дроны также сбивают.

Видео дня

Так, издание, ссылаясь на инженеров, изучающих сбитые беспилотники, заявило, что новые модели якобы стали менее уязвимыми к украинской радиоэлектронной борьбе, поскольку больше не полагаются на GPS, а управляются искусственным интеллектом и даже используют украинские интернет-сети.

Журналисты также рассказали о находке - внутри одного из дронов якобы была обнаружена записка, оставленная "сочувствующим российским инженером", в которой содержалось упоминание о новом алгоритме управления дронами через Telegram-ботов. Согласно тексту, Shahed якобы передают видео и телеметрию операторам в реальном времени именно через эту платформу.

Однако в Украине эту информацию воспринимают скептически. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что история с "записками в шахедах" выглядит, мягко говоря, странно.

Он подтвердил, что дистанционное управление такими дронами действительно существует - отдельные модели еще с прошлого года оборудовали камерами для управления вручную. Однако ничего сенсационного в этом нет.

"История о "записках в шахедах" и управление через Телеграмм-боты - это конечно что-то. Относительно дистанционного управления - некоторые шахэды еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации - их сбивают", - написал он.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 мая отбили комбинированную атаку РФ, которую агрессор устроил третьи сутки подряд. Над многими населенными пунктами и за их пределами защитники обезвредили 288 ударных и имитационных дронов, а также все девять ракет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!