'Никто не хочет умирать': эксперт оценил реальность отправки западных войск в Украину. Видео

Инициативу отправки сухопутных войск западных стран в Украину, по-видимому, рассматривает только Франция. В других странах уже заявили, что намерены обойтись только материальной помощью. Дело в том, что на Западе "никто не стремится умирать". Не стоит рассчитывать, что вместо нас будут воевать солдаты НАТО.

Так считает полковник, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ и военный журналист Владислав Селезнев. Своими мыслями на этот счет он поделился с OBOZ.UA.

"Я думаю, что не стоит надеяться, что даже при долгосрочной перспективе страны Европейского Союза будут отправлять свои войска для участия в противостоянии с российской армией. Слишком серьезное внимание среди избирателей этих стран приковано к этому процессу, и точно никто из тех избирателей не стремится умирать", – отметил эксперт.

Мы можем рассчитывать только на определенную военно-техническую поддержку наших западных партнеров, отметил Селезнев. Он добавил, что также "не стоит доверять российской пропаганде", которая уже второй год подряд рассказывает, что в Украине воюют натовские солдаты.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что пока ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Впоследствии президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои воинские части в Украину.

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