'Ночная охота': в ГУР показали, как подразделение 'Кабул-9' уничтожает российских оккупантов. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры боевой работы воинов подразделения "Кабул 9". В результате враг потерял несколько единиц транспорта и техники, а также личный состав.

Видео ударов было опубликовано 23 мая пресс-службой ГУР. "Ночная охота – разведчики продолжают уничтожать вражескую технику", – говорится в подписи к нему.

В ГУР добавили, что врагу были нанесены потери в технике и живой силе.

"Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" – за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага. В результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава. Охота продолжается!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине около 1240 своих оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери живой силы врага достигли 498 940 человек.

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