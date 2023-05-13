Ночной обстрел Николаева: появились фото последствий попадания в дом

Российская оккупационная армия произвела обстрел Николаева в 01:23 13 мая. В результате атаки повреждения получил пятиэтажный жилой дом, также разрушено двухэтажное здание на предприятии.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото последствий очередного военного преступления государства-агрессора показали в Facebook главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что удар был нанесен, предварительно, дронами иранского производства "Shahed-136/131". В результате обстрела возникли пожары на обоих объектах. В результате происшествия три человека пострадали, им была оказана первая неотложная помощь.

В пятиэтажке огонь разгорелся в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома площадью 40 кв. м. В этом же здании произошло возгорание в помещении объекта площадью 70 кв. м. На предприятии пожар разгорелся на площади 80 кв. м. Огонь на всех объектах был ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

Напомним: в ночь на 13 мая оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 03:30 взрывы были слышны в Киевской области, а ближе к пяти утра – в Хмельницкой и Львовской областях.

В КОВА сообщили о работе ПВО, тогда как власти Хмельницкой области указали на разрушительный вражеский прилет, из-за которого в регионе приостановили движение поезда. Между тем, во Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе, похожие звуки были эхом работы ПВО в другом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Хмельнитчине ночью прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора получили ранения мирные жители, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения;

– 13 мая Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате падения или сбития беспилотника в Киевской области получил повреждения жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!