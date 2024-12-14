Норвегия организует обучение украинских пилотов на F-16 в Португалии: дата и подробности

В 2025 году Норвегия организует обучение для летчиков Сил обороны Украины и технического персонала на американских истребителях F-16 в Португалии. В то же время в конце 2024 года будет остановлено обучение украинцев на F-16 в Дании.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Норвегии в пятницу, 13 декабря. Правительство выделило для этого финансирование.

Отмечается, что с осени 2023 года Норвегия предоставила самолеты и инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16 в Дании.

"Теперь Португалия принимает эстафету у Дании, хотя и на более короткий период. Затем решать, где будет проходить обучение, будет Коалиция ВВС", – сказал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

Поскольку Дания в 2025 году прекратит подготовку пилотов F-16 из-за перехода на F-35, все учебные программы будут перенесены в Португалию, где инструкторами будут выступать специалисты из Норвегии.

"Война, которую ведет Украина, является экзистенциальной и критически важной как для безопасности Норвегии, так и для Европы в целом. Мы должны продолжать поддержку Украины и постоянно искать новые пути помощи ее оборонной борьбе", – подчеркнул глава ведомства.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 декабря президент Зеленский сообщил, что в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Предоставленные Данией истребители F-16 из первой партии (шесть истребителей из 19) уже сбивают российские ракеты.

– По словам главы государства, F-16 показывают себя крайне эффективно при отражении российских ударов. Во время массированной атаки в конце ноября пилоты F-16 уничтожили большое количество крылатых ракет.