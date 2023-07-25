Норвегия передала Украине более 20 млн евро: на что пойдут эти деньги

Норвегия добровольно передала 22 млн евро в меры помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поставки военной техники Вооруженным силам Украины. Реагируя на нужды Украины, Норвегия выделила сумму на поставки боеприпасов и запчастей для танков Leopard II.

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Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Он отметил, что ЕС и Королевство Норвегия подписали 25 июля соглашение о передаче добровольного финансового вклада страны в мероприятие в рамках Европейского фонда мира.

"Совместные усилия ЕС и Норвегии по оказанию военной помощи Украине являются примерным примером того, как синергия может многократно увеличить нашу поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией", – сказал дипломат.

По его словам, Норвегия вместе с партнерами ЕС продолжит помогать Украине всеми возможными способами и сколько потребуется.

"Вместе с нашими партнерами мы будем продолжать помогать Украине всеми возможными способами столько, сколько потребуется. Это еще одно подтверждение тесного сотрудничества ЕС и Норвегии по вопросам безопасности и обороны", – заявил Боррель.

Отметим, что Норвегия во второй раз вносит финансовый вклад в Европейский фонд мира в рамках совместных усилий ЕС помочь Украине в войне против российских оккупантов.

В конце октября прошлого года правительство Норвегии объявило о своем решении поддержать нашу страну добровольным финансовым взносом в Европейский фонд мира в размере 150 миллионов норвежских крон (около 14,5 миллиона евро).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правительство Норвегии решило передать Украине новый пакет военной помощи. Он содержит зенитные ракетные комплексы NASAMS и тысячу микродронов Black Hornet.

В общей сложности Норвегия предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму около 7 миллиардов евро. Помощь будет оказываться в течение пяти лет.

Также ранее Норвегия подтвердила поставки Украине дальнобойной артиллерии и радаров. Осло предоставит Киеву три контрбатарейных радара ARTHUR и до восьми реактивных артиллерийских установок M270. Помощь будет оказана при поддержке Великобритании.

Кроме того, Норвегия выделила более 23 млн долларов на ядерную безопасность в Украине. Эти средства будут направлены на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с выбросом радиоактивных веществ, а также на уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки.

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