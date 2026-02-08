Новая ядерная гонка между РФ и США может сыграть на руку Украине – медиа

Прекращение действия договора СНВ-III между Россией и США снимает последние формальные ограничения на количество ядерных боеголовок и их носителей. Несмотря на очевидные риски для глобальной стабильности, для Украины в этой ситуации просматриваются определенные тактические выгоды.

Главный плюс для Украины кроется в колоссальной стоимости ядерного паритета. Об этом пишет портал Defense Express.

Экономическое давление

На ближайшее десятилетие США заложили почти $1 трлн на модернизацию своего арсенала (около 10% оборонного бюджета). В РФ расходы на "ядерный щит" также съедают огромную долю бюджета. Для сравнения, Франция тратит на свои ядерные силы 14% военного бюджета. Без ограничений СНВ-III Москве придется тратить еще больше.

Выгода для Украины заключается том, что каждый рубль, вложенный в разработку очередного "Посейдона" или новой межконтинентальной баллистической ракеты – это рубль, не потраченный на танки, снаряды и живую силу, которые непосредственно угрожают Украине. Кроме того, неограниченная гонка вооружений неизбежно бьет по гражданской экономике РФ, усиливая внутреннее напряжение.

Историческая ловушка

Эксперты видят в происходящем повторение сценария Холодной войны, который привел к краху СССР. США могут сознательно втягивать Москву в гонку вооружений, которую та экономически не потянет.

Пентагон уже работает над программой ПРО Golden Dome, также в Штатах обсуждают увеличение военного бюджета до $1,5 трлн, что сделает финансовый разрыв между Вашингтоном и Москвой непреодолимым.

Эксперты уверены, что шансы на подписание нового соглашения практически равны нулю из-за противоречий сторон. В частности, США требуют участия Китая, а РФ в свою очередь хочет ограничить арсеналы Франции и Британии.

В перспективе это может затянуть в спор Индию, Пакистан, КНДР и Израиль, делая любой контроль над вооружениями невозможным. В этой ситуации для Украины ядерная гонка фактические является "вторым фронтом", который истощает российскую военную машину изнутри, заставляя Кремль выбирать между стратегическими амбициями и реальными боевыми действиями на земле.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты хотят, чтобы новое соглашение по ядерному оружию, которое заменит СНВ-III, касалось не двух, а трех государств: Америки, России и Китая. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений не продлевали, потому что его условия нужно было обновить, а РФ не придерживалась обязательств.

