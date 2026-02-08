Украина ударила по полигону 'Капустин Яр', где оккупанты обслуживают баллистику: в Генштабе рассказали о последствиях

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали дополнительные данные о результатах ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. Военное командование подтвердило повреждение на территории вражеского объекта.

В частности, было повреждено техническое сооружение и склад. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.\

Результаты удара

По результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону Минобороны России "Капустин Яр" Астраханской области России подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

По информации украинского военного командования, серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области нанесли в течение января 2026 года.

Силы обороны Украины осуществили операцию с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5.

Напомним, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по заводу в поселке Редкино Тверской области. Это предприятие участвует в производстве компонентов горючего для крылатых ракет Х-55 и Х-101. Также завод изготавливает топливные добавки для дизельного горючего и авиационного керосина.

