Военное присутствие Вооруженных сил Украины на российской территории является "открытой раной" российского режима. А новое наступление ВСУ в Курской области демонстрирует неспособность России вернуть свои земли.

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Об этом 10 января заявил глава военного разведцентра армии Эстонии, полковник Антс Кивисельг. Он также подтвердил "значительные потери" среди военных КНДР, которые на Курском направлении пытаются воевать против ВСУ.

Эстонский полковник отметил, что операция ВСУ на территории Курской области была тактической, а стала стратегическим успехом Украины.

"Хотя успех рейда носил тактический характер, он снова привлек большое внимание общественности и насыпал приличное количество соли в открытую рану российского военного руководства – неспособность вернуть захваченные районы Курской области", – сказал господин Кивисельг.

По его словам, неудачу России в Курской области усугубили высокоточные удары Украины по командным пунктам. Напомним, что речь идет о поражении командных пунктов 76-й дивизии и 810-й бригады оккупантов, где были убиты высокопоставленные офицеры. Это "сильно подорвало управление этими подразделениями", отметил военный.

Также господин Кивисельг напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что из 12-тысячного северокорейского контингента под Курском треть уже убита или ранена.

"Мы получили информацию из нескольких разных источников о том, что на участке наступления северокорейских военных действительно отмечается высокая интенсивность боевых действий. И северокорейские подразделения чаще, чем войска РФ, отправляются в атаку неподготовленными и без артиллерийской поддержки. Именно поэтому указанные потери там вполне вероятны", – сказал глава разведцентра эстонской армии.

Но в Украине, добавил господин Кивисельг, "Россия продолжает удерживать тактическую инициативу".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины уже объяснил значение Курской операции. Это были превентивные меры, которые не дали врагу оккупировать север Украины. Враг на Курщине накапливал значительное количество войск, поэтому Украина была вынуждена первой предпринять наступательные шаги, чтобы опередить противника.

Однако Украине "не нужны русские земли и люди", подчеркнул украинский лидер.

Недавно в Курской области произошло масштабное сражение, во время которого бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины дали решительный отпор массированному штурму российских войск. Наши защитники сожгли вражескую технику на десятки миллионов долларов.

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