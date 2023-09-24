Ну тогда все хорошо! В России заявили, что в разрушенном штабе ЧФ РФ уцелела икона флотоводца Ушакова

Пособники Кремля после удара по штабу Черноморского флота Военно-морских сил РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым, Украина) решили "подбодрить" сторонников "СВО", заявив, что там уцелела икона русского флотоводца Федора Ушакова. В сети высмеяли это, отметив, что потери среди личного состава страна-агрессор скрывает.

О "чуде" сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мол, само изображение на деревянной иконе осталось целым, хотя рама полностью сгорела.

"Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе", – написал Развожаев.

В комментариях под этой новостью, опубликованной пропагандистским российским агентством в Twitter, пользователи сети шутят:

"Хоть что-то осталось, а то то корабли, то подводные лодки, то штабы! Хоть икона не горит", "А целились ровно по ней! Сломать русскую скрепность!" "А, ну тогда все нормально", "Это все меняет", "А в икону никто и не целился", "Теперь икона руководит остатками Черноморской флотилии РФ".

Видео дня

"Ну значит ничего страшного не случилось. Люди – то ***ня", – с сарказмом отметил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– 23 сентября в Севастополе несколькими ракетами было поражено здание штаба Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации.

– Согласно заявлению начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, погибли по меньшей мере девять человек, 16 получили ранения. Спутниковые снимки вражеского военного объекта до и после прилетов можно посмотреть по ссылке.

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