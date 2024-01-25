"Нужен комплексный подход": Игнат объяснил ситуацию с передачей истребителей F-16

Партнеры готовы передать Украине многоцелевые истребители F-16. Однако Украина должна завершить подготовительные работы, чтобы иметь возможность использовать их против оккупантов.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 25 января. "Партнеры готовы предоставлять нам технику. Вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине", – объяснил он.

Юрий Игнат добавил, что для получения самолетов F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура, инженеры и "другие факторы, о которых меньше говорят".

"Многоцелевые самолеты – это авиационные комплексы. Нужно комплексно подходить к решению их размещения в Украине, взятию на вооружение и боевому применению", – сказал представитель ВС ВСУ.

По его словам, территориально F-16 уже могут быть в Украине, однако ВСУ нужно, что истребители еще и помогали побеждать врага.

"Конечно, можно было рассматривать разные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты. Ну, "уже передать", – это для того, чтобы они у нас просто находились территориально. Это не тот вариант, который нужен Украине. Нам нужно, чтобы они били оккупанта с воздуха", – сказал Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне рассчитывают, что в 2024 году Украина получит первые F-16, а также инфраструктуру и запчасти.

Ранее Юрий Игнат рассказал, что пилоты ВСУ уже летают на F-16 с инструкторами. Процесс подготовки идет по плану, а на сроки завершения тренировок влияют многие факторы, объяснил он.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что приоритетом в развитии ВС ВСУ является внедрение самолетов F-16, однако рассматриваются и другие возможности для повышения боевого потенциала авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!