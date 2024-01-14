'В приоритете F-16, но...' Командующий Воздушными силами Олещук объяснил, какие самолеты на самом деле нужны Украине

Приоритетом в развитии Воздушных сил Украины является внедрение самолетов F-16, на которых украинские пилоты уже проходят переподготовку. Однако специалисты рассматривают и другие возможности для повышения боевого потенциала авиации.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он отметил, что в настоящее время в украинских Воздушных силах насчитывается четыре основных типа боевых самолетов, которые постепенно будут заменены западной техникой.

"Чтобы внести понимание, я как командующий Воздушными силами полностью поддерживаю позицию командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского относительно усиления возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий Сил обороны.

Подчеркиваю, что Воздушные силы рассматривали и рассматривают разные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины", – отметил Олещук.

Командующий Воздушными силами подчеркнул, что Украина рассматривает возможность получения помощи от партнеров в деле обеспечения многоцелевых самолетов, штурмовой авиации и вертолетов. Однако сразу отказаться от эксплуатации советских самолетов будет сложно, поэтому в небе Украины будут работать как F-16, так и МиГ-29. Не исключено, что для повышения боевых возможностей бомбардировщиков Су-24М могут быть привлечены Mirage-2000D, а для штурмовиков Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

"На днях обсудили с генерал-полковником Александром Сырским перспективные направления дальнейшей работы в сфере развития и укрепления авиационной компоненты Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск. И делаем все для того, чтобы наши войска были прикрыты с воздуха и чтобы враг почувствовал мощный кулак ударной авиации", – сообщил Олещук.

Ранее в Воздушных силах ВСУ прокомментировали заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского о необходимости ВСУ в американских штурмовиках А-10 Thunderbolt. Там подчеркнули, что Украина не посылала официальный запрос на предоставление нам самолетов А-10, поскольку вопросом №1 остается освоение F-16.

Напомним, накануне Сырский заявил, что ВСУ нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt для поддержки пехоты и самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности. По мнению генерал-полковника, они окажут решающую поддержку наземным силам, когда будут пытаться перехватить инициативу против хорошо обеспеченного противника.

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