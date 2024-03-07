О планах РФ захватить аэродром в Гостомеле сообщил информатор: Буданов рассказал, как удалось сорвать московский блицкриг

О планах российских оккупантов захватить аэродром "Антонов" в Гостомеле (Киевская область) Главное управление разведки Министерства обороны Украины знало заранее. О таких намерениях агрессора украинцев предупредил "надежный информатор".

Битва за аэродром началась уже в первый день полномасштабного российского вторжения – 24 февраля 2022 года. Деталями этих событий в интервью немецкому изданию Zeit поделился начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Генерал-лейтенант рассказал, что украинская разведка была проинформирована о плане противника захватить "Антонов" и высадить там тысячи своих солдат.

К обороне объекта присоединились самые опытные разведчики-спецназначенцы.

"Я увидел [российские вертолеты] и подумал, что они уже очень близко. Испытал страх, но потом вырвался адреналин", – вспомнил один из воинов ГУР.

Буданов докладывал об оперативной ситуации на аэродроме президенту Владимиру Зеленскому. Руководитель украинской разведки получал данные от своих подразделений, выполнявших задачи на местах.

"Понятно, что люди, которые видят десятки стреляющих в их сторону вертолетов, не совсем счастливы", – сказал генерал-лейтенант.

Украинские воины во второй половине 24 февраля осуществили контратаку против российской группировки. К концу ночи в бою удалось ликвидировать около 80 десантников страны-агрессора.

Взлетно-посадочную полосу пришлось повредить собственной артиллерией – чтобы военно-транспортные самолеты РФ не могли воспользоваться аэродромом.

"Отчаянная битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения террористической России оккупировать Киев "за три дня", – отметил Telegram-канал ГУР МО Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Кирилл Буданов ранее подтвердил, что Российская Федерация как-то смогла получить тайную информацию о планах нашего контрнаступления. Руководитель Главного управления разведки Минобороны назвал это серьезной проблемой и заявил, что принимаются меры.

– Ранее Буданов сказал, что ракетные обстрелы украинских городов в последнее время уменьшились, поскольку у российских войск уменьшились поставки.

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