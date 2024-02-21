Буданов объяснил, почему крупные ракетные удары РФ по Украине в последние недели прекратились и оценил ситуацию на поле боя

Глава военной разведки Украины, Кирилл Буданов, отметил, что в Вооруженных силах Украины на фронте сложилась сложная ситуация. Но у России тоже есть существенные проблемы.

Так, по его словам, ракетные обстрелы украинских городов за последние недели уменьшились, поскольку у российских войск уменьшились поставки. Об этом Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal.

Он также отметил, что оккупанты используют больше артиллерийских снарядов, чем они могут выработать. А сотни танков, которые враг поставил на вооружение в прошлом году, в основном были старыми моделями, взятыми со складов и отремонтированными, в то время как только 178 из них были новыми.

Кроме того, по словам Буданова, профессиональная российская армия в основном была разгромлена в течение первого года вторжения, и теперь она использует преимущественно неподготовленных призывников для своих суицидальных атак.

Он считает, что в результате России будет сложно добиться своей главной стратегической цели – захвата всей восточной территории Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", – сказал Буданов.

Западные чиновники и аналитики видят в словах Буданова оптимальный сценарий для Украины в этом году. В случае, если Украина сможет вести разумное оборонительное сражение, истощая российскую силу, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году.

Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute, показало, что российские вооруженные силы, вероятно, достигнут пика в конце года, а затем в 2025 году все больше будут бороться с нехваткой боеприпасов и бронетехники.

Буданов также пытался включить русский захват Авдеевки в более широкий контекст. По его словам, российской армии понадобилось практически два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы захватить город.

"Это успех великой могущественной русской армии?" – сказал Буданов.

Ранее военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады поделился подробностями выхода украинских Вооруженных Сил из Авдеевки в Донецкой области. По его словам, дорога была чрезвычайно опасна, и все понимали, что если кто-то получит ранение, то ему не смогут помочь.

Также в ISW обратили внимание, что темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после того, как оккупанты захватили полностью разрушенный ими город. Вероятно, для дальнейшего продвижения армии РФ придется распределить остающиеся в этом районе подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты разрушили инфраструктуру Авдеевки интенсивными обстрелами, а затем бомбардировками. Захваченный противником город имеет вид декорации фильмов об апокалипсисе.

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