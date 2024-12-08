'Об этом много говорили': военный оценил угрозу атаки России на Одесщину из Приднестровья

Российские войска вряд ли отважатся на наступление из Приднестровья в направлении Одесщины. Если бы у них была такая возможность, они попытались бы еще весной 2022 года.

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Об этом в интервью OBOZ.UA высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что если этого не произошло тогда, то сейчас вероятность такого сценария равна нулю.

"Приднестровье? Об этом много говорили. Там голые, босые, с огурцом в кармане, без преувеличения. Я общался с коллегами из Молдовы, они говорят, там контингент вообще ни о чем. Они сидят, трясутся, чтобы не перекрыли это Приднестровье, потому что это просто источник для заработка денег. Военных там нет – склады охраняет местное население. Там работы нет, а здесь можно работать сторожем, вроде бы неплохо.

Поэтому я не верю, что из Приднестровья будут наступать. Если бы у них была такая способность, они попытались бы это сделать еще весной 2022 года. Если они этого не сделали, то сейчас шансов ноль", – сообщил Ступак.

Он отметил, что у окупантов все еще остаются планы о высадке в Одесской области, и это нужно учитывать. Однако реализация этих планов пока маловероятна, ведь значительная часть территории заминирована, что делает невозможным высадку.

"Так же и с Крымом. У них всегда были планы по захвату Крыма. В определенные периоды времени они были очень реальными, потом вообще нереальными, но они лежали и ждали удобного случая. И вот дождались 2014 года и реализовали. Так же и с Одессой. У них планы есть, но в большей степени они рассчитывают на какое-то восстание внутри страны. О высадке пока речь не идет, потому что там настолько все заминировано", – рассказал эксперт.

Относительно намерений лишить Украину выхода к морю, он заметил, что оккупанты действительно стремятся к этому. После оккупации Азовского моря они мечтают завладеть и Черным морем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что угрозы для Украины с территории оккупированного Приднестровья (Молдова) нет, а распространявшиеся ранее слухи о возможной эскалации на этом направлении были "раскачены из ничего".

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