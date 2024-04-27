Обгоревшие модули для КАБов и изуродованные самолеты: в сети показали возможные последствия удара по военному аэродрому в РФ

В ночь на 27 апреля на военном аэродроме "Кущевская" в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. В результате атаки российские оккупанты понесли потери авиации.

Также были зафиксированы обгоревшие модули для управляемых авиабомб, которыми Россия терроризирует украинские населенные пункты. Видео с последствиями взрывов опубликованы в Telegram.

В экстренных службах, которые работали на территории аэродрома после взрывов, заявили, что в результате удара были поражены военные самолеты. На данный момент количество и степень повреждений вражеской авиации неизвестно.

В то же время в сети опубликовали кадры, на которых видно уничтоженные блоки УМПК (универсальный модуль коррекции и планирования), которые российская оккупационная армия оснащает авиабомбы.

Минобороны РФ в свою очередь по традиции отчиталось, что все БПЛА самолетного типа якобы были уничтожены. В террористическом ведомстве рассказали, что 66 дронов якобы сбили над территорией Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что взрывы на территории Краснодарского края РФ в ночь на 27 апреля стали результатом операции Службы безопасности Украины. Запустившие спецназовцы дроны поразили два нефтеперерабатывающих завода в регионе – Ильский и Славянский.

Напомним, ночью 24 апреля дроны атаковали Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области Росии. Целью оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и металлургический комбинат.

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