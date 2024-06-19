Обменный фонд пополнен: нацгвардейцы взяли в плен трех оккупантов в Харьковской области. Фото

Украинские нацгвардейцы пополнили обменный фонд. Защитники из бригады "Спартан" захватили в плен трех российских захватчиков.

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Российские контрактники сдались нацгвардейцам под Липцами Харьковской области. Подробности сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Бойцы 3 батальона оперативного назначения бригады "Спартан" в районе Липцев взяли в плен трех россиян. Все трое захваченных военнослужащих контрактной службы и находятся в армии РФ менее года. В дальнейшем были переданы соответствующим структурам и пополнят обменный фонд", – рассказал он.

Напомним, накануне, 18 июня, сало известно, что воины ВСУ взяли в плен под Волчанском командира взвода российских десантников. Оккупант из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) России Сергей Шакин, известный под позывным "Мясник", был ранен в ногу, но выжил. Весь его взвод был уничтожен.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали, кто чаще всего из оккупантов сдается в плен. Ветвь первенства в этом удерживают недавно мобилизованные россияне и контрактники ВС РФ, нередко оружие складывают также иностранные наемники.